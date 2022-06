Nations League, Inghilterra favorita ma con l’Italia non vince dal 2012

La nazionale di Mancini arriva da prima del girone mentre quella di Southgate ha conquistato solo un punto in tre partite. Si gioca a Wolverhampton sabato alle 20.45

Una scossa c'è stata ed è arrivata dai giovani, molti dei quali della Roma: Pellegrini (due gol a Germania e Ungheria), Spinazzola (un assist), Cristante, Mancini più quelli arrivati dal vivaio. L'Italia si aggrappa alle sue nuove speranze per dimenticare la delusione Mondiale e dopo due turni di Nations League si è rivisto qualche sorriso. Gli azzurri hanno pareggiato 1-1 contro la Germania, andando anche in vantaggio, per poi battere 2-1 l'Ungheria. Sabato 11 giugno alle 20.45 tocca all'Inghilterra nel replay della sfida con cui l'Italia ha vinto gli Europei a Wembley poco meno di un anno fa. L’appuntamento questa volta è allo stadio Molineux situato in Whitmore Reans, a Wolverhampton. L’Italia arriva alla gara in testa al Gruppo 3. L’Inghilterra invece in queste prime due gare ha conquistato un solo punto ed è al momento ultima al quarto posto.

Come stanno Italia e Inghilterra?

La Macedonia del Nord nella semifinale playoff per andare in Qatar e poi l'Argentina nel netto 3-0 di Wembley nella finalissima avevano riportato il buio a Coverciano. Ma adesso, spinti dal ricambio generazionale, gli azzurri stanno cercando nuova linfa che gli permetta di aprire un ciclo. Prima il pareggio contro la Germania e poi la vittoria importante maturata al Manuzzi di Cesena sull’Ungheria di Marco Rossi. La nazionale di Southgate non sta vivendo il suo miglior momento di forma: battuta dall’Ungheria, con la rete di Szoboszlai nel match d’esordio, è riuscita in extremis a strappare un punto nel confronto con la Germania grazie alla rete siglata da Kane su calcio di rigore. Gli inglesi si trovano all’ultimo posto del Gruppo 3 e in questo momento sarebbero quindi retrocessi in Lega B. Come riporta OddsChecker, l’Italia non vinceva una gara dall’amichevole contro la Turchia del 19 marzo scorso. L’Inghilterra invece non pareggiava un match proprio dal confronto con l’Ungheria del 12 ottobre scorso, valido per la qualificazione al Mondiale.

Il bilancio e i precedenti

L'ultimo è sicuramente quello indimenticabile, quello che ha scritto una pagina unica nella storia dello sport italiano. Era l'11 luglio 2021 e a Wembley l'Italia vinceva l'Europeo proprio in casa degli inglesi. Ma in tutto sono 28 i confronti totali tra Inghilterra e Italia: la prima sfida risale al 1933 e il bilancio gioca a favore degli azzurri con 11 vittorie contro le 8 dell’Inghilterra, 9 sono stati invece i pareggi. Negli ultimi tre confronti le due nazionali hanno sempre pareggiato e sempre con lo stesso risultato: 1-1 in amichevole il 31 marzo 2015, 1-1 in una seconda amichevole del 27 marzo 2018 e infine sempre 1-1 nella finale di luglio, risolta poi ai calci di rigore. L’ultima vittoria degli inglesi sull’Italia risale addirittura al 2012 sempre in una gara amichevole.

Le quote

Come riportato da OddsChecker la favorita per la vittoria è l’Inghilterra che ha il 55.6% di possibilità di portare a casa i tre punti. 28.2% sono invece le chance che la gara finisca in pareggio mentre c’è il 19.6% di probabilità che siano gli azzurri ad ottenere il successo. Secondo i bookmaker c’è il 57.8% di possibilità che una delle due squadre non riesca ad andare in gol, più basso invece il segno Goal che si attesta intorno al 46.7%. Gli analisti si aspettano una gara con pochi goal: il segno Over 2.5 ha infatti il 42.6% di possibilità di verificarsi, leggermente più probabile invece l’Under 2.5 che si attesta intorno al 60.2%.