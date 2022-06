Germania, ancora tu: l’Italia in Nations League cerca i tre punti per la fuga

I bookmaker hanno le idee chiare. Favorita la Germania con il 54% di chance, il successo dell’Italia vale appena il 24%, mentre il segno X si attesta sul 22%

Riecco la Germania. L'Italia di Roberto Mancini in Nations League ritrova i tedeschi dopo l'1-1 del Dall'Ara: stavolta si gioca al Borussia Park domani martedì sera alle 20.45. Si tratta dell'ultimo impegno del mese prima del rompete le righe con le meritate vacanze per tutti quei calciatori che una volta lasciati i club si sono uniti alle rispettive nazionali. Le ultime due partite dei gironi si disputeranno a settembre. Gli azzurri hanno bisogno di punti per scappare nel gironcino ma fuori casa non sarà così facile.

Italia e Germania: come arrivano alla sfida

La nazionale di Mancini sta provando a ricostruire le fondamenta dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Per gli azzurri è cominciato un nuovo ciclo: spazio ai giovani in queste gare di Nations League per trovare spazio e fiducia. La gara d’andata al Dall’Ara di Bologna contro i tedeschi è finita 1-1: alla rete di Pellegrini al 70’ ha risposto Kimmich tre minuti più tardi. Per Donnarumma e compagni è arrivata anche la vittoria contro l’Ungheria: Barella e Pellegrini i marcatori, che hanno reso meno pesante l’autogoal di Mancini. La Germania ha iniziato la competizione con due pareggi, dopo aver collezionato sette successi consecutivi nel girone di qualificazione per Qatar 2022. In mezzo una vittoria contro Israele e un pareggio con l’Olanda nelle amichevoli di marzo. Come riporta OddsChecker, gli uomini di Flick puntano a eguagliare la striscia positiva di 12 risultati utili di fila ottenuti tra settembre 2019 e novembre 2020.

I precedenti e il bilancio

Sono 36 finora i confronti totali tra Germania e Italia. Gli azzurri sono in vantaggio nel conto dei precedenti con 15 vittorie contro le 9 conquistate dai tedeschi, ben 12 i pareggi. La nazionale italiana non supera gli avversari in una gara ufficiale addirittura da 10 anni: era il 28 giugno 2012, semifinale dell’Europeo. A trascinare la squadra ci pensò Balotelli con una doppietta, Ozil in rete per i tedeschi. Poi tre pari e due sconfitte per gli azzurri. Il k.o. più recente è arrivato ai quarti di finale di Euro 2016: vittoria della Germania dopo i calci di rigore. Decisivi gli errori dal dischetto di Zaza, Pellè, Bonucci e Darmian. Come analizzato da Oddschecker, negli ultimi tre confronti non sono state realizzate più di due reti totali.

Le quote

I bookmaker hanno le idee chiare per l’esito finale della partita. Favorita la Germania con il 54% di chance, il successo dell’Italia vale appena il 24%, mentre il segno X si attesta sul 22%. Molto più equilibrio nella previsione delle reti realizzate: l’Over 2.5 ha il 52% di possibilità, contro il 48% della giocata opposta. Più probabile che siano entrambe le nazionali a segnare: il Gol è valutato al 55%, il No Gol al 45%.