I dubbi di Raspadori bloccano anche la cessione di Baldanzi: Fiorentina in pole

Il trequartista toscano diviso tra i viola e il Genoa, ma i giallorossi non hanno ancora dato il via libera

La Roma per fare spazio all'interno della rosa per i nuovi acquisti dovrà anche salutare qualcuno. Il più vicino a fare le valigie Trigoria è Tommaso Baldanzi, su cui c'è molto forte la Fiorentina. Come conferma Matteo Moretto su Youtube, però, il mancato arrivo di Raspadori per i dubbi nel lasciare Madrid porta i giallorossi a bloccare per il momento la cessione del trequartista toscano. Non a caso la Roma non sta concedendo il via libera all'operazione in uscita: la Fiorentina è appunto avanti, ma su di lui c'è anche il Genoa di De Rossi. Sulla destinazione la scelta starà al giocatore, visto che dovrebbe comunque muoversi in prestito. Ma senza un nuovo arrivo, Baldanzi non potrà andare via con l'emergenza totale in corso e una partita ogni tre giorni.