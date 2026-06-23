Zaragoza non sarà ricordato come uno dei migliori giocatori passati per Roma. Lo spagnolo è stato un buco nell'acqua: non ha mai inciso ed è stato spesso inconcludente quando chiamato in causa. La sua esperienza in giallorossa è durata pochi mesi: il club non lo ha riscattato. E lo spagnolo ripartirà dal suo Bayern Monaco, squadra proprietaria del cartellino. Ma non ci rimarrà a lungo. Perché i bavaresi puntano su altri profili. E lui non rientra nel progetto tecnico. Zaragoza, quindi, dovrà trovare presto una nuova casa. L'idea è quella di tornare in Spagna. Dove c'è un ex Roma che avrebbe posato gli occhi su di lui. Monchi, ex ds giallorosso, adesso all'Espanyol - come riporta il Mundo Deportivo - lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione. L'obiettivo è quello di aumentare la qualità in rosa. E Monchi ha individuato in Zaragoza il profilo perfetto per dare più giocate e fantasie alla squadra. Solo voci al momento.