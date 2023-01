Mercato Roma, il Milan torna su Zaniolo: l’agente cerca di sbloccare l’affare – LIVE

Tra la Roma e Nicolò Zaniolo è rottura totale. Il calciatore, dopo gli inseguimenti sotto casa con tanto di minacce di morte nei giorni scorsi, ha lasciato la capitale per tornare a La Spezia. I Friedkin, in accordo con José Mourinho e Tiago Pinto, hanno deciso di escludere il classe '99 dal progetto tecnico e valuteranno solo le offerte pari o superiori ai 30 milioni. Il gm è al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore prima che si chiuda il mercato di gennaio.