Zanetti: “Dybala? In questo momento stiamo bene così ma le cose possono cambiare”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato del futuro di Paulo Dybala ai microfoni di Bola Vip. Queste le sue parole: “Dybala? Come ha detto il nostro amministratore delegato, è sempre un’opportunità perché è un giocatore libero. Però noi abbiamo Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, Sanchez, abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori. Questo non vuol dire che le cose non possano cambiare, ma in questo momento stiamo bene così“. L'argentino aspetta la chiamata dell'Inter ma al momento è ancora senza squadra e la Roma può tentare l'affondo per assicurarsi l'ex Juventus.