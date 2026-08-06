Davide Vagnati, ex direttore sportivo del Torino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Il ds ha parlato anche di Alessio Cacciamani che ha conosciuto nella sua esperienza in Piemonte: "Ha grande professionalità, educazione top e questa è la base per una crescita futura. Per il gioco di Gasperini sarebbe perfetto, mi ricorda molto Spinazzola. Lo vidi in Under 18, lo portammo in prima squadra con Vanoli e ci piacque subito". La Roma ha messo il classe 2007 nel mirino, ma la distanza col Torino ancora non è stata colmata. Cairo chiede circa 20 milioni, i giallorossi sono fermi a 12. Ma la trattativa va avanti.