Mason Greenwood. Questo il nome ben stampato nella testa e nei sogni di Gian Piero Gasperini e quindi della Roma. L'esterno inglese è l'obiettivo numero uno, di certo complicato ma comunque concreto. L'ex United è un vero e proprio pallino dell'allenatore che spera di allenarlo in Champions League per fare un ulteriore salto di qualità. Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ne parla così: "Gasperini impazzisce per Greenwood. La Roma ha iniziato a lavorarci per capire costi e richieste. Si parte da 50 milioni. Perché la cifra è così alta e il Marsiglia fa così fatica a liberarsi di Greenwood? Non solo perché è un giocatore importante, ma anche perché lo United, da quello che mi risulta, ha una grossa fetta di percentuale sulla rivendita, non un 5 o un 10%, ma ben oltre. E allora chiaramente per il Marsiglia incassare diventa un qualcosa di importante alzando la cifra fissa".

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Poi c'è la questione concorrenza: "In Turchia ci sono le elezioni al Fenerbahce, che deve colmare il gap col Galatasaray dopo il disastro dello scorso anno. E allora puntano giocatori come Lewandowski o Greenwood. Il Fenerbahce sta approcciando - con uno dei candidati alla presidenza, Safi - tutti questi giocatori, tra cui anche Mason Greenwood. I turchi sarebbero pronti ad offrire tantissimo di stipendio al giocatore. E vedremo se arriveranno altre squadre. La Roma però c'è, ha preso i suoi contatti. Gasperini sta spingendo internamente, sta dicendo che Greenwood è il giocatore ideale per la Roma, che quindi ci lavorerà. Poi, ripeto, che sia lui o un altro, la Roma almeno un esterno importante in questo mercato lo ha promesso a Gasperini e lo prenderà".