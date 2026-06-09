Il rinnovo di Paulo Dybala è a un passo. La Roma ha già inviato la proposta all'argentino che è pronto a firmare fino al 2027 (con opzione per un altro anno) a 2,5 milioni di euro più bonus. La fumata bianca è vicina, ma secondo quanto riportato da The Atlhetic c'è un club di Premier League pronto a interessarsi alla situazione di Dybala in caso di uno stop alle trattative. Novel - agente del giocatore - si trova in Spagna e tornerà nella Capitale non appena sarà ufficializzato D'Amico. Nessun tentativo in extremis del Boca che è ormai fuori dalla corsa, il ritorno in Argentina è rimandato a data da destinarsi. Gasp, invece, è pronto a godersi almeno per un'altra stagione il numero 21.