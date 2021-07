Roma, Vina atteso nel fine settimana. Xhaka entro il 26 luglio

L'esterno uruguaiano e lo svizzero saranno a disposizione di Mourinho per la seconda parte di ritiro in Portogallo

La Roma raddoppia. I prossimi colpi di Tiago Pinto saranno Matias Vina e Granit Xhaka: l'uruguaiano è stato annunciato dal general manager giallorosso oggi, con lo svizzero che dovrebbe seguirlo a breve. Per entrambi il programma è quello di partecipare alla seconda parte di ritiro che Mourinho guiderà in Portogallo, in Algarve, previsto il 26 luglio , lunedì prossimo. Vina sarà il sostituto di Leonardo Spinazzola, arriva dal Palmeiras che ha cercato di tirare un po' la corda dal momento che dovrà riconoscere al Nacional una percentuale vicina al 40% dei 10 milioni più 3 di bonus che la Roma pagherà al club brasiliano. Il 23enne uruguaiano non arriverà nella capitale prima di giovedì.

A stretto giro di posta è pronto a seguirlo anche Granit Xhaka, rinforzo designato da Mourinho per il centrocampo, che dopo una lunga trattativa è ormai vicinissimo alla Roma."Uno alla volta", ha detto oggi Pinto. La cifra dovrebbe attestarsi intorno ai 18 milioni di euro bonus compresi, al giocatore un quadriennale da 2,5 milioni. Lo svizzero, dopo l'ottimo Europeo, si aggregherà nei prossimi giorni ai giallorossi, in tempo comunque per partire insieme alla squadra verso il ritiro portoghese. Il primo acquisto, Rui Patricio, sta invece già prendendo confidenza con i nuovi compagni dopo il primo allenamento tra palestra e campo di ieri a Trigoria. L'obiettivo di Pinto è quello di consegnare a Mourinho il gruppo titolare per la seconda parte del ritiro, dove lo Special One potrà provare la sua creatura nelle amichevoli contro Porto (28 luglio) e Betis (7 agosto).