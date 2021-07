Tiago Pinto: “Preso Vina, Xhaka vediamo. Ritorno di Totti? Volontà diverse”

Il nuovo general manager del club giallorosso confida ad un tifoso fuori Trigoria che l'esterno uruguaiano del Palmeiras è in dirittura d'arrivo, per il centrocampista svizzero invece c'è ancora da attendere

Dopo Rui Patricio la Roma mette a segno un altro colpo di mercato: Matìas Vina, esterno sinistro del Palmeiras. A farlo sapere è Tiago Pinto in persona, il nuovo general manager giallorosso, che ad un tifoso fuori Trigoria confida: "Il mercato sta andando bene, Vina arriva. Per Xhaka vediamo, uno per volta". Poi anche una chiosa sul possibile ritorno di Francesco Totti: "La sua voglia non è la mia". Poche ma significative le parole di Pinto, che tracciano in maniera chiara gli obiettivi presenti e futuri della società in termini di mercato. Fino ad ora si è acquistato dove c'era più bisogno, da adesso in poi si cercherà di puntellare la rosa della squadra con ulteriori rinforzi.