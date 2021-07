Dalla Colombia: Roma vicina a Luis Diaz. Pronta l’offerta al Porto

Il club giallorosso sarebbe molto interessato all'acquisto dell'esterno colombiano

La Roma sarebbe molto interessata all'acquisto di Luis Diaz, esterno colombiano del Porto. Il calciatore, che si è messo in luce nell'ultima Coppa America della quale è stato capocannoniere insieme a Lionel Messi, è nel mirino dei giallorossi che sono pronti ad offrire 25 milioni di euro per portarlo nella capitale. Il prossimo 28 luglio la Roma affronterà proprio il Porto in amichevole e sarà quella l'occasione per porre le basi della trattativa. Secondo quanto riporta il giornalista colombiano Pipe Sierra di WinSportTv il club giallorosso sarebbe il più vicino a prelevare l'esterno dei Dragoes.