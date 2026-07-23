La Roma, nel giro di due giorni, ha perso sia il piano A che il piano B. Dopo la scelta di Summerville di accettare l'Al Hilal, è arrivata anche l'ufficialità del trasferimento di Garnacho all'Aston Villa. L'argentino sarà la nuova ala sinistra nello scacchiere di Unai Emery. Un'operazione lampo quella condotta dai Villans. Incassati i 137 milioni per Rogers, il club inglese si è fiondato su Garnacho, anticipando la concorrenza e strappandolo al Chelsea. I Blues hanno accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a poco più di 40 milioni. Garnacho era considerato la principale alternativa a Summerville. Il tempo, però, era scaduto. Garnacho ha aspettato una decina di giorni, poi ha deciso di restare in Premier e accettare la corte dell'Aston Villa. Adesso a Trigoria resta una sola strada. Puntare tutto su Nusa.