Ora è anche ufficiale: Konstantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma. Il greco è sbarcato oggi all'ora di pranzo all'aeroporto di Ciampino, accolto da alcuni tifosi, per poi dirigersi a svolgere le visite mediche. In serata ecco il comunicato del club giallorosso per il difensore arrivato dalla Bundesliga per 18 milioni complessivi più una percentuale sulla rivendita: "L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!" La capitale però è solo una tappa, visto che domani in tarda mattinata Koulierakis arriverà in Galles per unirsi ai compagni in ritiro.