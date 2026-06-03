L'annuncio di Tony D'Amico come nuovo ds è ormai questione di ore, ma la Roma sta comunque lavorando sul mercato sia in entrata che in uscita. E nello stesso giorno in cui sono previsti i primi contatti ufficiali per Mason Greenwood (il sogno per l'attacco di Gasp), è arrivata l'ufficialità del riscatto di Buba Sangaré da parte dell'Elche. Il terzino spagnolo classe 2007, in prestito al club spagnolo da inizio febbraio, ha soddisfatto le aspettative dei valenciani che verseranno i 4,5 milioni nelle casse della Roma. Si tratta della prima cessione estiva dei giallorossi che nelle prossime settimane potrebbero salutare altri giocatori per cercare di evitare a tutti i costi l'uscita di un big.

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Le cifre dell'affare

Considerando l'idi Buba Sangaré (circa 900 mila euro a stagione), i 4,5 milioni del riscatto dell'Elche e il 10% da corrispondere al(ex club dello spagnolo), la plusvalenza netta della Roma. Un piccolo aiuto in vista del prossimo 30 giugno. I giallorossi manterranno anche une il diritto di prelazione in caso di un riacquisto. Il terzino spagnolo ha chiuso la stagione trovando continuità e contribuendo alla salvezza dell'Elche dopo un trasferimento sul gong del mercato invernale.