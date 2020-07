Roma spalle al muro per Smalling: il Manchester non estenderà il prestito, Europa League a rischio

Il Manchester United mette la Roma spalle al muro per Smalling. Gli inglesi hanno fatto sapere che se a Trigoria vorranno schierare l’inglese in Europa League, dovranno trovare un accordo per acquistarlo a titolo definitivo. Come riporta Sky Sports UK, i Red Devils non hanno alcuna intenzione di rinnovare o estendere il prestito del difensore. Stesso discorso per Alexis Sanchez con l’Inter. L’avventura del numero 6 nella capitale potrebbe terminare tra una settimana. Secondo accordi, il prestito alla Roma finirà il 3 agosto.