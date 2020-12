Roma, sfuma Reynolds: accordo con la Juve, andrà in prestito al Cagliari

La Roma dovrà guardare altrove. Perché Reynolds è ormai vicinissimo a diventare un giocatore della Juventus. Come riporta ESPN, siamo alle firme dei documenti per il trasferimento dell’esterno del FC Dallas in bianconero. Un accordo da circa 8,5 milioni e mezzo di euro. Lo statunitense però non andrà già da gennaio alla corte di Pirlo, ma farà il giro lungo passando dalla Sardegna: il Cagliari è pronto a prenderlo in prestito per fargli conoscere la Serie A, visto che i bianconeri hanno le caselle per gli extracomunitari già piene.