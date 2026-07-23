Il centrale classe 2008 farà la sua prima esperienza tra i professionisti
Roma-Trastevere, anche D'Amico e Margiotta ad assistere all'amichevole a Trigoria
La Roma saluta due giovani importanti per la Primavera dello scorso anno. Uno è Mattia Della Rocca, che si era già svincolato e che domani dovrebbe firmare con l'Avellino. A lasciare Trigoria però è anche Federico Piermattei, difensore centrale da 35 presenze e 5 gol, che farà la sua prima esperienza tra i professionisti. Come riporta 'Sky Sport', il classe 2008 ha firmato con la Sampdoria, che proverà a scacciare gli incubi delle ultime due stagioni in cui ha rischiato la retrocessione.
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