Roma, la pista Lovren è ancora viva: ma lo Zenit offre 10 milioni al Liverpool

La pista Dejan Lovren rimane viva per la Roma. Il centrale croato sembrava ad un passo dalla Roma già dalla scorsa estate, quando i giallorossi hanno deciso poi di virare su Chris Smalling per la difesa di Paulo Fonseca. Lovren con il Liverpool è in scadenza di contratto nel 2021 ma i Reds non lasciano presagire alcuna aria di rinnovo. La Roma, però, dovrà fare i conti anche con la concorrenza dello Zenit San Pietroburgo: i russi, infatti, sembrano aver avanzato una prima proposta di 10 milioni per il vicecampione del mondo 2018, secondo quanto riporta il Daily Mail. Lovren, che ha da poco compiuto 31 anni, è uno dei profili in pole position nel caso in cui la Roma non riesca ad acquistare a titolo definitivo Smalling dal Manchester United, insieme a Jan Vertonghen.