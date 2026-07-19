Sono ore caldissime per la Roma, a caccia ancora del primo colpo in entrata. Summerville è il primo obiettivo e qualcosa di importante si è mosso: l'olandese ha parlato con Gasperini ieri e ha dato l'apertura. Come riporta Fabrizio Romano su Youtube, la Roma vuole chiudere entro l'inizio della prossima settimana ma servono 50 milioni, la richiesta del West Ham. Attenzione anche alle tempistiche, perché ad esempio l'Aston Villa ha tanti soldi da spendere ed è uno dei club che pensa proprio a Summerville. E il club di Birmingham nei dialoghi con i Blues per Rogers - ceduto per 117 milioni di sterline - ha avuto colloqui anche per Garnacho, altro nome in orbita giallorossa. "L'argentino però dà la preferenza a un altro campionato rispetto alla Premier e quindi non ha accettato l'Aston Villa. La Roma continua a lavorarci, per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni mentre il Chelsea vuole l'obbligo garantito, facile. Garnacho alla Roma andrebbe a piedi, ma passa tutto per le trattative economiche", conclude Romano.