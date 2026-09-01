Sfumata definitivamente la trattativa per Leweling (che ha rifiutato la Roma dopo l'accordo raggiunto con lo Stoccarda), il ds D'Amico è al lavoro per completare l'attacco di Gasperini con un profilo di livello. Come scrive Sky Sport, i giallorossi stanno valutando un nuovo tentativo nella notte per Jamie Gittens del Chelsea. Al momento si cerca ancora l'apertura da parte del club inglese e si lavora sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto intorno ai 55 milioni. I Blues hanno sempre chiesto un trasferimento a titolo definitivo, ma la proposta di un pacchetto complessivo che toccherà i 60 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola nelle ultime ore bollenti di calciomercato.