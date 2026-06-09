Nuovo nome per la fascia destra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport i giallorossi hanno messo gli occhi su Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro reduce da un'ottima annata in Serie B con la maglia del Catanzaro, due gol e sette assist in 42 presenze. La Roma potrebbe mettere sul piatto tra i 5 e gli 8 milioni di euro, alla Fiorentina spetta il 50% sulla vendita. In quella zona di campo Gasp si aspetta rinforzi, ma la priorità al momento è l'attacco con il sogno Greenwood che rimane vivo. L'offerta al Marsiglia, però, ancora non è stata presentata e aumenta l'attesa anche per l'annuncio di D'Amico.