Il filo che lega Roma e Madrid in questa sessione di calciomercato sembra assottigliarsi sempre di più. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, i giallorossi sono sulle tracce di Brahim Diaz e di Matteo Ruggeri ma al momento le trattative sono molto lontane dal punto di svolta. Il marocchino è felice al Bernabeu e il Real in questa fase non ha alcuna intenzione di cederlo. Decisione rimandata dunque a dopo l'inizio del ritiro quando l'ex Milan avrà un confronto diretto con Mourinho. Discorso simile anche per Ruggeri. L'ex laterale dell'Atalanta piace molto a Gasperini ma l'Atletico, prima di ascoltare eventuali offerte, vuole chiudere per il sostituto. Simeone ha messo gli occhi su Cucurella del Chelsea e su Grimaldo del Leverkusen ma nessuno di loro è prossimo alla firma. La Roma resta alla finestra, in attesa di eventuali sviluppi e soprattutto della firma di D'Amico come nuovo direttore sportivo. Le priorità in casa giallorossa al momento restano, oltre Greenwood, quelle dei rinnovi di contratto e delle plusvalenze da mettere a bilancio entro il 30 giugno.