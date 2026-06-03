Anche nei tempi in cui la passione per il calcio diventa materia per commercialisti, persino nei giorni in cui una plusvalenza potrebbe cambiare la vita, l’umore e le prospettive. Eppure, certe cose non si toccano. Ci sono affetti - e calciatori - il cui valore non si conta in milioni. "No, Mile non lo vendiamo", si sono sentiti rispondere gli intermediari del Chelsea che nei giorni scorsi hanno bussato alle porte di Trigoria, trovando chiuso. Gli inglesi - secondo il 'Corriere dello Sport' - avrebbero speso volentieri 50 milioni, la Roma però ha rifiutato questo primo assalto. E con il nuovo direttore sportivo le cose non cambieranno: anche D’Amico, che dell’argomento ha già parlato con Gasperini, alzerà un muro davanti a qualsiasi offerta, anche superiore.