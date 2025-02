Roma, Mercato: ufficiali Salah-Eddine e Gourna-Douath. Sul gong anche Dahl

Ultimo giorno di mercato. Ecco tutte le notizie in tempo reale

Redazione 3 febbraio 2025 (modifica il 4 febbraio 2025 | 00:20)

Ultimo giorno di mercato in serie A. La Roma chiude il discorso difensore centrale sostituendo Hermoso con Victor Nelsson dopo essere stata vicinissima a Goglitchidze. Attenzione alle occasioni last minute per rinforzare la fascia sinistra dopo l'addio di Zalewski e quello vicino di Dahl.

Ore 23,53 - Non appena è stato depositato il contratto di Salah-Eddine la Roma si è mossa per ufficializzare la cessione di Samuel Dahl. Lo svedese si trasferisce al Benfica.

Ore 23,50 - La Roma è riuscita a depositare a 10 minuti dalla fine del calciomercato i due contratti di Anass Salah-Eddine e Lucas Gourna-Douath.

Ore 23,22 - È una corsa contro il tempo per la firma del contratto di Salah-Eddine. L'olandese sta ancora svolgendo le visite mediche. La Roma ha poco meno di 40 minuti per concludere le visite e depositare il contratto alla Lega.

Ore 23,00 -Victor Nelsson è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. La Lega Serie A ha inserito il trasferimento nel database e il club giallorosso lo ha ufficializzato sui propri canali. Indosserà la maglia numero 25. Arriva in in prestito oneroso per 50omila euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni con possibili bonus fino a 2 milioni.

Ore 22,45 - Ecco svelate le cifre dell'affare. Come riporta Fabrizio Romano, il francese arriva in prestito con obbligo condizionato fissato a 18 milioni di euro.

Ore 21,45 - Ufficiale anche Gourna-Douath: il centrocampista sarà un nuovo giocatore della ASRoma. Visite mediche già svolte in Austria, siamo allo scambio dei documenti con il Salisburgo

Ore 21,30 - Operazione in prestito per un giovane della Roma. Ricardo Solbes, argentino classe 2006, si trasferisce in prestito all'Empoli.

Ore 21,22 - Come riporta Dazn, sarà una corsa contro il tempo per tesserare Lucas Gourna-Douath entro la mezzanotte.

Ore 21,05 - Anass Salah-Eddine è atterrato a Ciampino ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla Roma. Adesso le visite mediche e la firma entro mezzanotte.

Ore 20,49 - La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Fagioli prosegue positivamente. I due club sono più vicini, dunque, sembra improbabile un affondo del club viola per Cristante che dovrebbe ormai restare alla Roma. Anche il Milan pare si sia defilato dopo l'ingaggio di Bondo dal Monza.

Ore 19,19 - Ultimo tentativo last minute del Santos per Paredes. La pista con il Boca Juniors è più fredda e il club brasiliano sta facendo un tentativo contando sul buon rapporto tra l'argentino e Neymar, da poco ritornato in Brasile.

Ore 19,10 - Ceduto Dahl che passa al Benfica in prestito oneroso a 600 mila euro con opzione a 10 milioni e 20 per cento di rivendita. Il terzino svedese era stato cercato anche da Besiktas e Borussia Dortmun.

Ore 19 - Resi noti i costi dei nuovi acquisti della Roma. Nelsson arriva in prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto sui 10 milioni. . Salah-Eddine arriva a titolo definitivo pr 8 milioni.

Ore 18.37 - Accordo trovato per Gourna-Douhat (prestito con diritto di riscatto). Affare slegato a Cristante ma orientato a sostituire Le Fèe. Il centrocampista ha lo stesso agente di Farioli.

Ore 18.30 - Salah-Eddine arriva a Ciampino alle 21, sarà il sostituto di Dahl che passa al Benfica in prestito oneroso (600mila euro) e diritto a 10 milioni. In caso di riscatto la Roma mantiene il 20% sulla rivendita.

Ore 17,39 - La Roma può piazzare un altro colpo a poche ore dalla fine del calciomercato. Come riporta Fabrizio Romano, i giallorossi sono in trattativa avanzata con il Salisburgo per Lucas Gourna-Douath che arriverebbe in prestito con opzione di acquisto. Dopo Nelsson e Salah-Eddine può essere lui un nuovo rinforzo per Ranieri.

Ore 17,20 - Novità in uscita per la Roma. In queste ultime ore di mercato potrebbe partire Bryan Cristante. Come riporta DAZN, Milan e Fiorentina stanno tenendo d'occhio il centrocampista giallorosso. Nel caso dei rossoneri è possibile un affondo nel caso in cui parta Bennaccer, mentre per la viola potrebbe essere la seconda scelta se non andasse a buon fine l'ingaggio di Fagioli.

Ore 17,00 - Salah-Eddine arriverà a Roma in serata. Come riporta Il Tempo, lo scambio di documenti tra i due club è iniziato e il terzino olandese partirà per Ciampino a breve.

Ore 15,46 - È ormai solo questione di pochissimo tempo, Salah-Eddine sarà un nuovo giocatore della Roma. Come riporta Sky Sport, è stata raggiunta l'intesa con il Twente e nelle prossime ore il terzino sarà in città per le visite mediche. Operazione da 8 milioni più 2 di bonus. Sarà una corsa contro il tempo per chiudere tutte le faccende burocratiche.

Ore 14,30 - Dalla Francia arriva una novità per quanto riguarda la situazione portieri. Come riporta Le Parisien, Renato Marin si trasferirà al Paris Saint Germain al termine del suo contratto con la Roma. Il classe 2006 ha il contratto in scadenza a giugno e a partire da luglio volerà a Parigi.

Ore 14,19 - Zeki Celik sembra destinato a rimanere alla Roma in questa sessione di mercato. Come riporta Fabrizio Romano, il club giallorosso ha rifiutato l'offerta del Fulham per il terzino turco. Una decisione presa oggi e che porterà alla sua permanenza, salvo ulteriori rilanci.

Ore 13,20 - Salah-Eddine ad un passo dalla Roma. Come riporta Sky Sport, manca solo l'ok definitivo del Twente. Il club giallorosso ha già prenotato le visite mediche. Operazione da 7/8 milioni di euro per il terzino sinistro olandese.

Ore 13,17 - Samuel Dahl sarà un nuovo giocatore del Benfica. Come riporta Fabrizio Romano, è stato definito l'accordo tra la Roma e il club portoghese. Lo svedese oggi partirà per Lisbona. Sempre più vicino Salah-Eddine.

Ore 13,11 - Forte ottimismo per l'arrivo di Salah-Eddine del Twente. Come riporta Il Tempo, la Roma ha appena dato il via libera per la partenza di Samuel Dahl, direzione Benfica. Lo svedese lascerà la Capitale dopo soli 6 mesi.

Ore 12,20 - Come riporta Sky Sport la Roma è vicina a chiudere l'accordo con l'Ajax per Salah-Eddine che gioca nel Twente in prestito. Il terzino sinistro olandese ha chiesto con forza la cessione e potrebbe arrivare con una formula simile a quella che ha portato Nelsson in giallorosso. Si parla di prestito con riscatto fissato a 8 milioni. In uscita Dahl, corteggiato da Besitkas e Benfica.

Ore 11,20 - Prima di virare su Nelsson, la Roma aveva provato a portare in giallorosso Jan Bednarek, centrale classe '96 del Southampton. Come scrivono in Polonia, i capitolini avevano offerto 8 milioni più bonus incontrando però un secco rifiuto da parte del club inglese. Per questo la virata su Nelsson.

Ore 11 - Cristiano Biraghi è a un passo dal Torino. Il terzino sinistro della Fiorentina era stato accostato anche alla Roma, alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra.

Ore 10,40 - Proposto alla Roma in queste ore quasi a titolo gratuito Juan Bernat, terzino sinistro ora in prestito al Villarreal (dove gioca poco) ma di proprietà del Psg. Il club giallorosso la sta valutando come operazione last minute anche se in quel ruolo in pole c’è Salah-Eddine del Twente.

Ore 10,00 - Nelsson è sbarcato a Fiumicino e ora si sottoporrà alle visite mediche

Ore 09,00 - La Roma ha chiuso per l'acquisto di Nelsson dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Il difensore danese sbarcherà alle 10 a Fiumicino

Ore 08,30 - Due nomi per rinforzare la fascia sinistra. L'ultimo finito nel mirino è quello di Anass Salah-Eddine, mancino del Twente. Tra le piste monitorate in Olanda per la fascia sinistra c'è anche quella che porta a David Moller Wolfe dell'AZ Allamar.