Mercato Roma, dalla Francia: Marin andrà al PSG. Accordo di 5 anni

La Roma continua a lavorare in uscita mentre si sta concretizzando l'arrivo di Salah-Eddine, dopo quello di Nelsson in mattinata. Chi è prossimo a lasciare la Capitale è il giovane portiere Renato Marin. Secondo quanto riporta Le Parisien, il Paris Saint Germain ha trovato l'accordo con il giocatore che si trasferirà in Francia alla fine del suo contratto con la Roma, a giugno di quest'anno. Il classe 2006, dunque, resterà in giallorosso per altri 6 mesi per poi partire in direzione Parigi. Il club allenato da Luis Enrique ha disposto per l'italo brasiliano un contratto della durata di 5 anni.