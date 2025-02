Mercato Roma, Cristante può partire: la Fiorentina fa sul serio, il Milan va su Bondo

Ultime ore di mercato ad alta intensità per la Roma che è pronta ad accogliere nelle prossime ore Salah-Eddine, ma che rischia di vedere partire uno dei veterani della squadra. Come riporta DAZN, Bryan Cristante può partire, su di lui l'interesse del Milan e della Fiorentina, alla ricerca di un nuovo centrocampista. In casa rossonera Bennacer è ai saluti e se dovesse concretizzarsi la cessione ci sarebbe l'assalto al 4 giallorosso. Situazione simile in casa viola: Fagioli è il prescelto per sostituire Bove ma in caso di mancato arrivo la prima scelta sarebbe proprio Cristante. Da fonti rossonere però arrivano smentite sull'arrivo di Cristante a Milanello anche perché i rossoneri sono a un passo da Bondo che prenderà il posto di Bennacer mentre a Firenze resta un profilo monitorato anche se Bryan chiederebbe lo stesso stipendio percepito a Roma. Da capire se la Roma cercherebbe in extremis un nuovo centrocampista visto l'addio di Le Fée nelle scorse settimane.