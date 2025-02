Salah-Eddine, terzino di corsa con la passione per le moto: ecco il vice Angeliño

Classe 2002, nel giro della nazionale dell'Olanda da tempo, attualmente gioca con l'U21. Arriva dal Twente con cui ha collezionato quest'anno 18 presenze, 2 gol e 2 assist

Redazione 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 16:42)

La Roma è ad un passo da un nuovo acquisto nell'ultimo giorno di mercato della sessione invernale. L'intesa è stata trovata e, con tutta probabilità, Anass Salah-Eddine sarà presto giallorosso. Terzino sinistro classe 2002, di proprietà del Twente e nel giro della nazionale olandese da tempo. Sarà il nuovo vice Angeliño, con Samuel Dahl che sarà ceduto al Benfica. Arriverà in prestito con riscatto, un'operazione che ha il costo complessivo di 7/8 milioni di euro e che darà a Ranieri un nuovo rinforzo sulla fascia.

Dall'Ajax al Twente, ora la Capitale — Nato ad Amsterdam, ha trascorso le giovanili tra AZ Alkmarr e soprattuto Ajax. Nei lancieri è entrato inizialmente nell'U17. Dopo un anno di prestito al Twente è passato in prima squadra, ma è stato ceduto - questa volta definitivamente - sempre al Twente 6 mesi dopo. La stagione corrente è la più positiva per il giovane olandese che ha collezionato 2 gol e 2 assist nelle 18 partite di campionato, ma anche 2 assist nelle 8 gare di Europa League. L'ultimo assist decisivo per il passaggio del turno nel match con il Besiktas vinto 1-0. È nel giro della nazionale olandese dal 2017 quando esordì con l'U15. Ha poi proseguito il suo percorso fino all'U21, dove è impiegato regolarmente.

Corsa, takle e un mancino da tenere d'occhio — Ranieri è pronto ad accogliere un laterale sinistro che fa della solidità il suo punto di forza. Più difensivo rispetto ad Angelino e più abituato a giocare con la difesa a 4, ma può tranquillamente fare l'esterno a tutta fascia. Solidità dimostrata dai 5 palloni recuperati a partita - dati di Sofascore - e dalla sua buona tecnica nei takle (1.8 a partita). Non mancano comunque le scorribande offensive, agevolate da una gran capacità di corsa e progressione. Da non sottovalutare il suo mancino (1.34 di assist previsti) con cui sarà in grado di mettere dentro palloni interessanti per Dovbyk che chiede più cross ai compagni.

Vacanze a Ibiza e motocross nel deserto — Il giovane olandese segue diverse passioni e ama andare in vacanza in luoghi di movida, tra cui Ibiza. È molto legato alla sua famiglia con i fratelli, Ibrahim e Damin, che stanno seguendo il suo stesso percorso calcistico. Tra gli hobby più atipici quello della motocross come mostrano alcuni scatti nel suo profilo Instagram che lo ritraggono nel deserto di Dubai con moto e dune-buggy.

Lorenzo Scattareggia