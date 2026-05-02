Roma, Massara verso l’addio: aria di separazione imminente

Ormai sembra solo una questione di tempo: Massara è destinato a lasciare il ruolo di direttore sportivo della Roma. Una situazione nell’aria da settimane, ma che trova ulteriori conferme anche dalle ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, secondo cui la posizione del dirigente è ormai sempre più fragile. Il club giallorosso si starebbe preparando a un cambiamento imminente: salvo colpi di scena, la separazione dovrebbe concretizzarsi a breve. A pesare sono stati soprattutto gli ultimi mesi, segnati da tensioni e da un rapporto tutt’altro che semplice con Gasperini. Nel frattempo, a Trigoria sono già partite le valutazioni per il possibile successore. In pole position ci sarebbe Tony D'Amico dell’Atalanta, mentre restano sullo sfondo anche altri profili come Giuntoli, Manna e Sogliano. Attenzione infine anche alla candidatura di Nani, attualmente all’Udinese.