Dybala, parla la moglie Oriana: “Paulo farà quello che gli dice il cuore”

Il filo che lega l'Argentina e Roma resta sempre caldissimo, anche e soprattutto con le dichiarazioni che arrivano dalla terra albiceleste sul futuro di Paulo Dybala. Dopo Paredes e la suocera Catherine Fulop ecco anche quelle della moglie Oriana Sabatini, che a 'Olga' ha detto la sua cercando di fare chiarezza: "Molti me lo chiedono, ma la verità è che non lo so. Finché stiamo insieme, staremo bene. Non ho fretta. So che la carriera di un calciatore è molto breve e capisco che il nostro lavoro sia un po' più flessibile in questo senso. Quindi non voglio mettergli fretta. Alla fine, Paulo farà quello che gli dice il cuore". E per ora la Joya non ha tutta questa fretta di tornare in Argentina, soprattutto ora che è rientrato dall'infortunio e sta provando a mettere minuti nelle gambe. Sul rinnovo con la Roma non si è mosso granché, Gasperini lo terrebbe (e lui rimarrebbe volentieri) ma serve trovare un accordo economico che soddisfi la società ben al di sotto di quello attuale. E il Boca attende.