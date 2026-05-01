Calciomercato, Aké offerto alla Roma: il difensore è in uscita dal City

Nei prossimi giorni la Roma inizierà a programmare il suo futuro con l'arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria. Tante le questioni - dal nuovo ds alle cessioni quasi obbligatorie per rientrare nei paletti del FFP - e si pensa così anche ai colpi per rinforzare la rosa di Gasperini. Oltre a Oosterwolde - come riporta Nicolò Schira - la Roma in difesa sta riflettendo anche sulla pista che porta a Nathan Aké. Il centrale olandese classe '95 è in uscita dal Manchester City - dopo anni di successi e trofei con Pep Guardiola - ed è stato offerto da alcuni intermediari anche a Juventus e Inter. Non si tratta di un profilo in linea con gli ultimi acquisti giallorossi (ovvero giovani e con uno stipendio relativamente basso), ma sarebbe perfetto per il terzetto difensivo di Gasp dato che è abituato a giocare da braccetto sinistro. Il suo contratto scade a giugno 2027 e la sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro. Non c'è ancora nulla di concreto, ma è sicuramente una pista da tenere d'occhio in caso di addio di Ndicka o Hermoso.