Roma, l’attacco piange. Da Zirkzee a Arevalo: tutti i nomi sulla lista di Massara

Dieci gol nelle prime dieci di campionato. Il dato spaventa la Roma che non segnava così poco dalla stagione 93/94 e ora piove sul bagnato: almeno fino alla gara con la Cremonese non ci saranno né Dybala né Ferguson. A proposito del secondo: i guai fisici preoccupano e il club sta valutando la possibilità di interrompere il prestito con sei mesi d'anticipo. Gennaio si avvicina e Massara inizia già a guardarsi intorno. Una premessa: difficile vedere grandi investimenti, ma il ds andrà a caccia di qualche occasione per accontentare il tecnico. La strada migliore porta a Zirkzee. L'olandese non sta trovando spazio al Manchester United e avrebbe già espresso la volontà di ritornare in Serie A. I Red Devils non hanno ancora preso nessuna decisione per il suo futuro, ma le strade potrebbero dividersi in caso di apertura al prestito. Su di lui c'è anche il Milan.
Non solo Zirzkee: gli altri nomi per rinforzare l'attacco—
Sulla lista di Massara non c'è solo Zirkzee. Un'alternativa low cost è Jeremy Arevalo, classe 2005 del Racing. Si sta mettendo in mostra nella Serie B spagnola dove è il capocannoniere con sette gol realizzati. La famiglia è già stata nella Capitale per parlare con il club giallorosso e lui apre al trasferimento alla Roma. Gasp, però, continua a pensare ancora all'ormai noto esterno sinistro. Aveva chiesto a gran voce Sancho in estate, ma questa è un'altra storia. L'obiettivo è Said El Mala del Colonia. Sulla trequarti piace anche Cissé. Il giocatore si sta mettendo in mostra con la maglia del Catanzaro, ma il suo cartellino è di proprietà del Verona.
