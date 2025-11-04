Roma, l’attacco piange. Da Zirkzee a Arevalo: tutti i nomi sulla lista di Massara

Dieci gol nelle prime dieci di campionato. Il dato spaventa la Roma che non segnava così poco dalla stagione 93/94 e ora piove sul bagnato: almeno fino alla gara con la Cremonese non ci saranno né Dybala né Ferguson. A proposito del secondo: i guai fisici preoccupano e il club sta valutando la possibilità di interrompere il prestito con sei mesi d'anticipo. Gennaio si avvicina e Massara inizia già a guardarsi intorno. Una premessa: difficile vedere grandi investimenti, ma il ds andrà a caccia di qualche occasione per accontentare il tecnico. La strada migliore porta a Zirkzee. L'olandese non sta trovando spazio al Manchester United e avrebbe già espresso la volontà di ritornare in Serie A. I Red Devils non hanno ancora preso nessuna decisione per il suo futuro, ma le strade potrebbero dividersi in caso di apertura al prestito. Su di lui c'è anche il Milan.