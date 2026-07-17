Trigoria si tinge d'albiceleste: Dybala e Soulé scatenati dopo il trionfo argentino

Un altro giovane si appresta a lasciare la Roma in questi giorni. Si tratta di Samuele Belmonte, seconda punta classe 2007 con una presenza in Primavera quest'anno. Come raccontato da Gazzetta Regionale, infatti, il trasferimento del 19enne all'Ancona è ormai definito nei minimi dettagli. Belmonte si trasferirà nelle Marche a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale. L'operazione è di fatto conclusa, si attende solo il comunicato ufficiale dei due club.