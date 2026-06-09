Lorenzo Venturino potrebbe indossare la maglia della Roma anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da SkySport, il club giallorosso sta lavorando per prolungare di un altro anno il prestito dell’esterno classe 2006, arrivato a Trigoria dal Genoa durante il mercato di gennaio. La Roma non è intenzionata a esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro nell’accordo chiuso in inverno, ma Gasperini vorrebbe continuare a seguire la crescita del giocatore anche nella prossima annata. Su Venturino resta vivo anche l’interesse del Como, che però al momento non ha ancora affondato il colpo. Tra Genoa e Roma resta inoltre aperto il fascicolo legato a Tommaso Baldanzi, che a gennaio ha compiuto il percorso inverso trasferendosi in rossoblù. I giallorossi valutano l’ex Empoli almeno 10 milioni di euro, mentre il Grifone punta a ottenere uno sconto e non è escluso che nella trattativa possa rientrare proprio Venturino. Con la maglia della Roma, Venturino ha collezionato 10 presenze senza però riuscire a incidere in zona gol.