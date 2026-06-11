Plusvalenze con i giovani (e gli esuberi) per evitare cessioni eccellenti. Dopo Sangarè, Saud e il possibile addio di Ziolkowski, la Roma è pronta ad ascoltare offerte anche per i prodotti del suo settore giovanile. Come riporta Manà Sport ad esempio Parma e Frosinone si sono fatte avanti per Luigi Cherubini, esterno che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Sampdoria in serie B figurando tra i più presenti. Anche Romano nelle ultime settimane ha ricevuto l'interesse della Fiorentina. Essendo prodotti del vivaio la Roma registrerebbe così plusvalenze nette in vista del 30 giugno.