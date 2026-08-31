È arrivata al capolinea, almeno per ora, l'avventura di Robinio Vaz alla Roma. I giallorossi - scrive Fabrizio Romano - hanno infatti dato definitivamente il via libera all'attaccante francese per viaggiare in Inghilterra e sostenere le visite mediche con l'Hull City, previste per domani. L'ex Marsiglia si trasferirà in Premier con la formula del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30. Un'occasione importante per Vaz in un club che è partito alla grande in questo campionato, inanellando due vittorie nelle prime due partite. Gasperini e la Roma avevano bloccato in queste ore il trasferimento del giocatore in attesa di avere un sostituto. L'autorizzazione giallorossa al classe 2007 può essere quindi anche un ulteriore indizio sulla trattattiva in via di definizione per Leweling.