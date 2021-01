Ritorno di fiamma per Reynolds: la Roma sfida Juve e Benevento

Sembrava una trattativa sfumata definitivamente, eppure potrebbero esserci ancora spiragli per un eventuale arrivo di Bryan Reynolds alla Roma. Come riporta tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore il club giallorosso sarebbe tornato con forza sul giocatore, provando a strapparlo alla concorrenza composta dalla coppia Juventus-Benevento. Ad avvantaggiare ulteriormente il club capitolino c’è anche lo slot da extracomunitario ancora libero, che permetterebbe di tesserare da subito il terzino del Dallas FC e tenerlo in rosa già da questa finestra di gennaio. Ore calde in casa Roma: per Reynolds non è ancora finita.