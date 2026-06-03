Niccolò Pisilli è stata una delle rivelazioni di questa stagione. Da riserva a perno del centrocampo, da ragazzo in cerca di minuti è diventato un elemento fondamentale della Roma del presente e del futuro. Sarà al centro del progetto di Gasperini e potrebbe anche avere più spazio in caso di cessioni importanti e grazie alla sua duttilità (ha giocato anche da trequartista). La Roma deve ancora fare i conti con la spada di Damocle del Fair Play finanziario e molti club si sono fatti avanti per il classe 2004. Niccolò, però, vuole restare nella sua città e a Trigoria non c'è l'intenzione di separarsi. Il centrocampista è uno dei profili più interessanti del panorama europeo e nell'ultimo aggiornamento di Transfermarkt il suo valore di mercato ha raggiunto i 30 milioni di euro (più che raddoppiato dai 13 dello scoro giugno).

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Una crescita esponenziale testimoniata anche dai numeri visto che quest'anno è stato tra i migliori centrocampisti Under 21 d'Europa. Negli assist (o,25 a partita) lo supera solo Arda Guler e nei palloni intercettati (4,1 a partita) prima di lui ci sono Andres dello Stoccarda e Jude Bellingham. Qualità offensive, inserimenti, difesa e soprattutto sostanza. Il contributo di Niccolò è già imprescindibile per questa squadra e sarà fondamentale nella prossima stagione in cui Gasperini vuole anche puntare al primato dell'Inter nell'anno del centenario.