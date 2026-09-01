L'olandese finirà sotto i ferri. Tornerà in campo solamente a gennaio
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È passata ormai una settimana dal ritorno in Turchia di Oosterwolde. La Roma dopo le visite mediche aveva deciso di non tesserare il giocatore a causa dei tempi di recupero troppo lunghi per l'infortunio al tendine del bicipite femorale. Lo staff medico giallorosso aveva anche avvisato il Fenerbahce del rischio operazione ed oggi l'olandese finirà sotto i ferri. A confermarlo Cihan Kamer, uno dei membri del consiglio d'amministrazione del Fenerbahce: "La trattativa con la Roma è saltata a causa dell'infortunio di Oosterwolde, oggi si opera". Il rientro in campo è previsto per gennaio.
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