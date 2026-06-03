Non solo attacco. La Roma dovrà rinforzarsi in diverse posizioni, anche se al momento non costituiscono una priorità come il reparto offensivo. Il nome, ad esempio, che resta attuale per la difesa è quello di Jayden Oosterwolde: secondo 'Fanatik', i giallorossi sono molto interessati all'olandese, particolarmente duttile in quanto può giocare sia da centrale che da braccetto a sinistra o addirittura terzino. Può diventare un nome importante soprattutto con le cessioni di Ziolkowski e/o Ndicka e il Fenerbahce lo valuta circa 25 milioni. Di questi, il 30% andrebbero al Parma da cui i turchi lo hanno acquistato.