La Roma è ancora alla ricerca dell'esterno sinistro - si attende ancora di sbloccare la trattativa per Rodrigo Mora - ma Christopher Nkunku rimane tra i nomi nella lista di D'Amico per il piano B. L'attaccante del Milan è ufficialmente fuori rosa e sta ricevendo sondaggi da diverse squadre europee: come riporta Matteo Moretto, sul francese ci sono anche Lipsia, Borussia Dortmund e Newcastle.