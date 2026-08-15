L'attaccante del Milan è fuori rosa e resta nei radar dei giallorossi per completare l'attacco

Redazione
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La Roma è ancora alla ricerca dell'esterno sinistro - si attende ancora di sbloccare la trattativa per Rodrigo Mora - ma Christopher Nkunku rimane tra i nomi nella lista di D'Amico per il piano B. L'attaccante del Milan è ufficialmente fuori rosa e sta ricevendo sondaggi da diverse squadre europee: come riporta Matteo Moretto, sul francese ci sono anche Lipsia, Borussia Dortmund e Newcastle.

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