Nahuel Molina è il rinforzo designato per la fascia destra dopo il naufragio dell'operazione per Read, considerato troppo costoso con le richieste del Feyenoord. L'affare per l'argentino va verso la definizione, con le cautele del caso sempre obbligatorie quando si parla di calciomercato. I giallorossi hanno accelerato e sono pronti a soffiare l'esterno dell'Atletico Madrid alla concorrenza. La Juve e il Napoli ci avevano pensato, ma soprattutto l'Everton - altro club di proprietà dei Friedkin - alla disperata ricerca di un esterno destro dopo la partenza di Coleman. I nomi accostati ai Toffees erano sostanzialmente due: Nahuel Molina e Alistair Johnson, canadese del Celtic. In queste ultime ore sui social i tifosi inglesi si sono espressi sulla loro preferenza e in realtà la percentuale a favore dell'argentino è stata bulgara. "L'Everton dovrebbe andare diretto su Molina, è molto più forte", "Non ci sono dubbi, bisogna prendere Molina", "È una scelta più che ovvia", più una lunga sfilza di decine e decine di commenti. Insomma, al momento l'investimento dei Friedkin per l'argentino è stato dirottato verso la capitale vista l'impossibilità di arrivare a Read del Feyenoord.

Thats a no brainer u must take molina go mental with the board until u get the transfer done. — chrismac1888 (@chrismac1888) August 5, 2026