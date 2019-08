La Roma ha un avversario in meno per Daniele Rugani. Il difensore è in uscita dalla Juventus e i giallorossi stanno pensando di affondare il colpo per chiudere definitivamente il capitolo dei centrali dopo l’arrivo del turco Cetin. Come riporta Nicolò Schira de “La Gazzetta dello Sport”, il Monaco, che pure era sul giocatore, ha virato sul più economico Martin Caceres. L’ex Juventus e Lazio chiede un ingaggio da un milione e mezzo ma è attualmente svincolato.