Il calciomercato della Roma è in una fase calda, con Summerville sempre più vicino e l'inizio della ricerca per il post Celik. Ma sono in programma anche diversi movimenti in uscita, gran parte dei quali riguardano giovani calciatori. Tra questi c'è anche Riccardo Pagano, centrocampista reduce dalla retrocessione in Serie C con il Bari. Il classe 2004, col contratto in scadenza nel 2027, sembra però destinato a restare in Serie B. Come riportato da Gazzetta Regionale, l'Empoli vuole anticipare la concorrenza e vuole acquistare Pagano a titolo definitivo. Lasciando alla Roma una percentuale sulla futura rivendita. Sullo sfondo restano Padova e Sudtirol.