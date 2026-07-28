La Roma continua a muoversi sul mercato e, dopo l’arrivo di Castro, non ha intenzione di fermarsi. La priorità resta l’acquisto di un esterno offensivo, ma Tony D’Amico punta a rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini in tutti i reparti. Per il centrocampo, gli occhi del direttore sportivo sono rivolti alla Scozia. Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalkrant, dopo Engels infatti, un altro profilo sondato è quello di Nicolas Raskin. Il centrocampista belga classe 2001 vorrebbe lasciare i Glasgow Rangers per compiere il definitivo salto di qualità dopo un buon Mondiale chiuso con due assist e tutte le 6 partite giocate (fino ai quarti di finale contro la Spagna). Oltre alla Roma, sulle sue tracce c’è anche il Villarreal che al momento sembra essere leggermente in vantaggio. Nell’ultima stagione in Scozia, Raskin ha collezionato 50 presenze mettendo a segno sette gol e fornendo nove assist.