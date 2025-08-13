Dopo aver preso Grealish, i Toffees hanno spostato la loro attenzione sul ruolo del centravanti ma per ora non ci sono conferme su una proposta
Dovbyk, lavoro extra sotto la pioggia battente dopo la seduta di allenamento
La Roma resta in attesa di novità per quanto riguarda il futuro di Artem Dovbyk. Anche se, stando a quanto riportato dal portale inglese Football Insider, l'Everton avrebbe addirittura offerto 37 milioni di sterline per l'attaccante ucraino. Dopo aver preso Grealish, i Toffees hanno spostato la loro attenzione sul ruolo del centravanti e a quanto trapela sarebbero interessati all'ex Girona. I due club, come noto, condividono la stessa proprietà dei Friedkin. Al momento però non ci sono conferme di una trattativa né tantomeno di un'offerta da parte dell'Everton. Dovbyk è stato accostato a diversi club di Premier League nelle scorse settimane come West Ham e Sunderland, con la pista Leeds che si è raffreddata nelle ultime ore. A Trigoria non sarebbe arrivata nessun offerta concreta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA