La Roma resta in attesa di novità per quanto riguarda il futuro di Artem Dovbyk. Anche se, stando a quanto riportato dal portale inglese Football Insider, l'Everton avrebbe addirittura offerto 37 milioni di sterline per l'attaccante ucraino. Dopo aver preso Grealish, i Toffees hanno spostato la loro attenzione sul ruolo del centravanti e a quanto trapela sarebbero interessati all'ex Girona. I due club, come noto, condividono la stessa proprietà dei Friedkin. Al momento però non ci sono conferme di una trattativa né tantomeno di un'offerta da parte dell'Everton. Dovbyk è stato accostato a diversi club di Premier League nelle scorse settimane come West Ham e Sunderland, con la pista Leeds che si è raffreddata nelle ultime ore. A Trigoria non sarebbe arrivata nessun offerta concreta.