Che il futuro di Julian Brandt non sarà al Borussia Dortmund è cosa nota ormai da tempo. Il trequartista tedesco è in scadenza di contratto con i gialloneri e non rinnoverà, lasciando il club il prossimo 30 giugno. Che il suo nome possa essere tornato in orbita Roma, invece, è una cosa che non era così tanto pronosticabile. Dopo un primo avvicinamento nelle scorse settimane, infatti, era da giorni ormai che Brandt non veniva accostato ai colori giallorossi. E invece, stando a quanto riportato da TeamTalk, la Roma avrebbe incassato un riscontro positivo dal 30enne tedesco per un possibile approdo nella Capitale. In pole per assicurarsi le prestazioni dell'ormai ex Borussia Dortmund, però, c'è l'Atletico Madrid. E' folta, inoltre, la concorrenza della Premier League: Leeds, Newcastle United, Aston Villa, Tottenham e Arsenal sarebbero alla finestra per il classe '96. Una decisione definitiva da parte di Brandt sul proprio futuro è attesa entro le prossime due settimane.