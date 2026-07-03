Tra la sera e la notte italiana andranno definitivamente in archivio i sedicesimi del Mondiale in corso tra USA, Canada e Messico. Ma il quadro degli ottavi di finale è di fatto già definito. Così come sono già noti gli impegni degli unici due calciatori della Roma rimasti ancora in corsa oltreoceano, vale a dire Neil El Aynaoui e Manu Koné. Dopo l'addio alla competizione da parte della Turchia di Celik nella fase a gironi, ai sedicesimi hanno salutato anche la Costa d'Avorio di Ndicka e l'Olanda di Malen (ko proprio contro El Aynaoui). Entrambi i centrocampisti giallorossi scenderanno in campo domani, sabato. Alle 19 sarà il turno di Neil in Canada-Marocco a Huston, alle 23 invece la Francia di Manu affronterà il Paraguay a Philadelphia. In caso di vittoria da parte delle selezioni dei due giocatori della Roma, ai quarti ci sarebbe un altro derby tutto giallorosso tra Francia e Marocco.