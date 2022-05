Mercato Roma, anche i giallorossi su Traorè: la richiesta è di circa 35 milioni

L'esterno della squadra di Dionisi ha suscitato l'interesse di molti. Sul ragazzo c'è anche la Roma ma la richiesta è onerosa

Uno dei migliori giocatori che ha messo in mostra il Sassuolo quest'anno, è senza dubbio Hamed Junior Traorè. L'esterno ivoriano ha realizzato fin qui 8 gol in 29 presenze, alzando notevolmente il rendimento con l'arrivo del nuovo anno. Nel 2022, il calciatore neroverde ha realizzato 5 gol in 11 partite, suscitando l'interesse di molte big di Serie A. Come riportato da Calciomercato.it, in pole position per il classe 2000 c'è il Napoli di De Laurentiis che sembra essersi interessato personalmente della trattativa. Su di lui ci sono anche Roma e Milan che però al momento sarebbero frenate dalla richiesta del Sassuolo che si aggira intorno ai 35 milioni, tra parte fissa e parte variabile. Il contratto di Traorè scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e non sembra intenzionato a rinnovarlo.