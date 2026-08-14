Il futuro di Luigi Cherubini, come noto ormai da qualche giorno, è a un passo dal lasciare la Roma ma non i colori giallorossi. L'esterno offensivo classe 2004 infatti, dopo il rinnovo con il club capitolino (fino al 2029, l'attuale legame è in scadenza il prossimo giugno), si trasferirà al Benevento in Serie B. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni di squadra e giocatore. L'operazione, impostata già da una settimana, non si è ancora conclusa a causa del mancato rinnovo di Cherubini con la Roma. Un altro dossier, quello dell'ex Samp e Carrarese, che si aggiunge alla pila già presente sul tavolo del ds D'Amico. A parlare della situazione è stato anche l'allenatore del Benevento, Antonio Floro Flores, nella conferenza di ieri alla vigilia dei 32esimi di Coppa Italia contro la Fiorentina. "So che ci hanno promesso Cherubini, la società ha detto 'se si muove da qui viene da voi'. Ben venga, lo aspettiamo a braccia aperte", le parole del tecnico della Strega.